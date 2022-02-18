Üye Girişi
TFF, bir Süper Lig yardımcı hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı - Son Dakika

TFF, bir Süper Lig yardımcı hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

18.02.2022 20:31
TFF, bir Süper Lig yardımcı hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig yardımcı hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig yardımcı hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig Yardımcı Hakemimizin 18.02.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.


YORUMLAR
500
Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek Bill Gates'ten iddialı sözler: Koronavirüs aşıları ile soğuk algınlığı ve grip de ortadan kalkacak Bill Gates'ten iddialı sözler: Koronavirüs aşıları ile soğuk algınlığı ve grip de ortadan kalkacak Yayın ihalesi için firmalar 2'nci tekliflerini iletti Yayın ihalesi için firmalar 2'nci tekliflerini iletti

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TFF, bir Süper Lig yardımcı hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:25 Trabzonspor taraftarını mutlu edecek gelişme! Nwakaeme ile anlaşma sağlandı
20:23 17 yaşındaki şahıs, platonik aşık olduğu kızın erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
20:21 Kardeş kavgası kanlı bitti! Ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu
20:18 Yatışmayan gerginliğe hakem müdahalesi! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında tribünler boşaltılıyor!
19:36 Son Dakika: Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi
19:35 Vladimir Putin, sığınmacılarına kabulü için bölgeye en güvendiği ismi yolluyor!
19:32 Son Dakika: Ukrayna'nın doğusunda büyük patlama!
19:31 Futbolcu Arda Turan'dan inanılmaz jest! Kafe çalışanı gence 4 milyon liralık arabasını verdi
18:43 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğanı arayarak tebrik etti! Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılı olmuş
18:33 16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 20:37:12. #1.11#
SON DAKİKA: TFF, bir Süper Lig yardımcı hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement