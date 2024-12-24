Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu 8 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
"- Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Sivasspor, Kayserispor, Hatayspor, Adana Demirspor kulüpleri; çirkin ve kötü tezahüratı
Eyüpspor, Kayserispor, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
Kayserispor ve Galatasaray, saha olayları
Eyüpspor, Kayserispor ve Hatayspor, sportmenliğe aykırı hareketi
Kayserispor, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketi
Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan, sportmenliğe aykırı hareketi
Hatayspor futbolcusu Cengiz Demir, kural dışı hareketi" - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TFF'den 8 Süper Lig Kulübüne Disiplin Sevki - Son Dakika
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