TFF'den 8 Süper Lig Kulübüne Disiplin Sevki

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu 8 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

"- Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eyüpspor, Sivasspor, Kayserispor, Hatayspor, Adana Demirspor kulüpleri; çirkin ve kötü tezahüratı

Eyüpspor, Kayserispor, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

Kayserispor ve Galatasaray, saha olayları

Eyüpspor, Kayserispor ve Hatayspor, sportmenliğe aykırı hareketi

Kayserispor, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketi

Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan, sportmenliğe aykırı hareketi

Hatayspor futbolcusu Cengiz Demir, kural dışı hareketi" - İSTANBUL