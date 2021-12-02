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TFF'den Down Sendromlular Milli Takımı'na 500 bin TL başarı ödülü - Son Dakika

TFF'den Down Sendromlular Milli Takımı'na 500 bin TL başarı ödülü

02.12.2021 15:24
TFF'den Down Sendromlular Milli Takımı'na 500 bin TL başarı ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda şampiyon olan Down Sendromlular Milli Takımı'na 500 bin TL başarı ödülü verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda şampiyon olan Down Sendromlular Milli Takımı'na 500 bin TL başarı ödülü verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Milli Takımı'na, İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) Avrupa şampiyonluğu kazanması nedeniyle TFF Yönetim Kurulu özel bir ödül vermeyi kararlaştırdı.

Bundan 4 yıl önce, Engelliler Koordinasyon Kurulu ile Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile yapılan stratejik iş birliğinin hemen ardından yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük kazanan, bu yıl ise Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlular Milli Takımı'na, Federasyon Başkanı Nihat Özdemir başkanlığında toplanan TFF Yönetim Kurulu, 500 bin lira özel ödül verilmesi kararını aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, "Biz TFF olarak 2006'dan itibaren stratejik iş birliği ile desteklediğimiz Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Milli Takımını aldıkları Avrupa Şampiyonluğundan ötürü ödüllendirmeye karar verdik. 2022 yılında da ülkemizi Dünya Oyunlarında en iyi şekilde temsil edeceklerine ve şampiyonayı kazanacaklarına inanıyoruz. Bu vesileyle de tüm Engelli camiasının 3 Aralık Dünya Engelliler gününde, bugün olduğu gibi her zaman da yanlarında olacağız" dedi. - İSTANBUL

Futbol Federasyonu, Down Sendromlular, Türk Lirası, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF'den Down Sendromlular Milli Takımı'na 500 bin TL başarı ödülü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF'den Down Sendromlular Milli Takımı'na 500 bin TL başarı ödülü - Son Dakika
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