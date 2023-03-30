TFF'den flaş fesih kararı! Ödemeler aksayınca maç yayınları durdu - Son Dakika
Üye Girişi

TFF'den flaş fesih kararı! Ödemeler aksayınca maç yayınları durdu

30.03.2023 11:43

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının yayıncılığını üstlenen Fuchs Sports'un yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmeyi feshetti. Fuchs Sports'tan yapılan açıklamada, "Sözleşmemiz TFF tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

TFF 2. Lig ve 3. Lig 2022-2023 sezonu maçlarının canlı yayınları yayıncı kuruluş kulüplere taahhüt ettiği nakit ödemeyi yapmadı. Ajansspor'daki habere göre; 5 yıllık yayın hakları için yapılan sözleşme feshedildi. Fuchs Sports ile yapılan sözleşmenin sezon bitmeden tek taraflı olarak feshedilmesi üzerine yayıncı kuruluşa hukuki danışmanlık hizmeti veren Avukat Emin Öztürk açıklamalarda bulundu.

"İLETİŞİM KURAMIYORUZ"

Ajansspor'a konuşan Öztürk, "Gelinen nokta üzüntü verici. Ne yazık ki Fuchs yetkilileri ile iletişim kuramıyoruz. Dışarıdan danışmanlık verdiğimiz bu firma Türkiye Futbol Federasyonu'na olan mali yükümlülüklerini yerine getiremediği için sözleşme fesih edilmiş gözüküyor. Büromuz dahil, çeşitli danışmanlar ve hizmet sağlayanlar mağdur edilmiş durumda. Bu durumun bir an evvel giderilmesini ummaktan başka şu aşamada elimizden gelen bir şey yok. Şirketin tek sahibi ve yetkilisi Lüksemburg'da yaşıyor, Türkiye gelip durumu toparlamasını umuyoruz" dedi.

"ÇALIŞMALAR SÜRMEKTEDİR"

Fuchs Sports ise sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, "TFF tarafından 2. ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. Firma dün yaptığı açıklamada da "Teknik altyapımızdaki bir geliştirme nedeniyle TFF 2. Lig 29. hafta maçları yayın programımızdan çıkarılmıştır" şeklinde bir duyuru yapmıştı.

"BEIN SPORTS GİBİ ONUN DA DETAYLARI VAR"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ajansspor'un sorusu üzerine TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarının veri toplama hakkıyla birlikte toplam 30 milyon lira olduğunu açıklayarak, "Ödeme şekli detayları var, beIN Sports'un nasıl detayları varsa onun da aynı detayları var. Tabii bu parayı size hemen peşin vermiyor, aylara bölerek veriyor" diye konuşmuştu.

BURSASPOR-AMEDSPOR MAÇINDA TAKİPÇİ YAĞDI

Ülke gündemine damga vuran olayların yaşandığı Bursaspor- Amedspor karşılaşmasını YouTube üzerinden yayınlayan Fuchs Sports, önemli kitle yakalamıştı. Bu hesabın şu anki takipçi sayısı 123 bin.

YORUMLAR
500
Hasan Sabri Karaca üç hafta sahalardan uzak kalacak Hasan Sabri Karaca üç hafta sahalardan uzak kalacak Özer Hurmacı sahaya indi Özer Hurmacı sahaya indi

Türkiye Futbol Federasyonu, Emin Öztürk, Bursaspor, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den flaş fesih kararı! Ödemeler aksayınca maç yayınları durdu - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
11:59 Son Dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek
12:01 1 liralık şişeleri sanat eseri haline getirerek Avrupa'ya 1040 liraya satıyor
11:55 1 liraya aldığı atık şişeleri sanat eserine dönüştürüp Avrupa'ya 1040 liraya satıyor
11:44 Manken Gizem Akbaş'ın darp edilmesine ilişkin davada sanığa 1 yıl hapis talebi
11:44 Manken Gizem Akbaş'ı darp eden İsmail Ayta'nın 1 yıla kadar hapsi istendi
11:35 TİP'ten adaylık açıklaması yapan Mehmet Aslatuğ'a eşi Arzum Onan destek çıktı: Her zaman yanındayız
11:29 TİP'ten aday olan Mehmet Aslantuğ'a Arzum Onan'dan destek: Her zaman yanındayız
11:29 Trabzonspor'da şok ayrılık! Yıldız futbolcu Brezilya yolcusu
11:23 Trabzonspor'da deprem! Yıldız futbolcu ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 12:23:07. #1.13#
SON DAKİKA: TFF'den flaş fesih kararı! Ödemeler aksayınca maç yayınları durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement