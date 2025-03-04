TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye PFDK sevk. - Son Dakika
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Spor

TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye PFDK sevk.

TFF\'den Galatasaray ve Fenerbahçe\'ye PFDK sevk.

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi disiplin kurulu'na sevk etti; çeşitli ihlaller sebebiyle.

04.03.2025 20:38
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çeşitli nedenlerden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Galatasaray ve Fenerbahçe, 'çirkin ve kötü tezahüratı'

Galatasaray ve Fenerbahçe, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'

Galatasaray Kulübü İdarecisi Can Natan, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'

Galatasaray Kulübü Antrenörü Yılmaz Yüksel, 'talimatlara aykırı hareketi ve 'sportmenliğe aykırı hareketi'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'

Caner Erkin, 'hakareti'

Göztepe, 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye PFDK sevk. - Son Dakika

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