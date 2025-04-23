TFF\'den İstanbul Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinden paylaşılan mesajda, " Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL