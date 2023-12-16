 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF'den Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can için taziye mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

TFF'den Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Ekrem Can'ın cenazesi bugün Karamürsel'de defnedilecek.

TFF\'den Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can için taziye mesajı
16.12.2023 - 13:59,
Abone Ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kocaelispor Teknik ve Futbol Şube Asbaşkanı Ekrem Can'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ekrem Can'ın cenazesi 16 Aralık Cumartesi (bugün) Karamürsel Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta toprağa verilecek. Merhum Ekrem Can'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can için taziye mesajı - Son Dakika


15:14
Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
14:52
Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51
Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:40
Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53
Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20
Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53
Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı

Son Dakika
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
14:52 Bahçeli, TFF Başkanı'nı hedefe oturttu: Süreci yönetemedi
14:51 Ünlü oyuncu Fırat Tanış, gönlünü yönetmen Zeynep Günay'a kaptırdı
14:40 Devlet Bahçeli: Kürtçe'nin merkezileşmesine müsaade edemeyiz
13:53 Ali Koç, özel uçağına atlayıp Halil Umut Meler'e gitti
13:20 Baba ve 2 oğlunun vurulduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:53 Yüreklerin ağza geldiği an! İzmir'de yokuş aşağı kayan bebek arabası kaldırıma çarptı
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 15:27:19. #1.12#
SON DAKİKA: TFF'den Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can için taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement