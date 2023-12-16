TFF\'den Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kocaelispor Teknik ve Futbol Şube Asbaşkanı Ekrem Can'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ekrem Can'ın cenazesi 16 Aralık Cumartesi (bugün) Karamürsel Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta toprağa verilecek. Merhum Ekrem Can'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz."