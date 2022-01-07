TFF'den maç erteleme çağrılarına yanıt: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez

Türkiye Futbol Federasyonu'nca (TFF) 'Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ta değişiklik' başlığıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarihli kararı ile Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ta değişiklik yapılmıştır" denildi.

Son günlerde kulüplerde artan koronavirüs vakalarına karşın maç erteleme çağrıları yapılırken, talimatnamede de buna ilişkin bir madde yer aldı.

Talimatnamede, "Kulüplerin futbolcularına yaptırdıkları Kovid-19 PCR Testi sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan dolayı müsabakalar ertelenmez" ifadeleri yer aldı.

TALİMATNAMEDE BU KONUDA ŞU AYRINTIYA YER VERİLDİ:

"Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9'un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz. Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında, Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz."