TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig\'deki yenilikleri açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.

3 ÖNEMLİ PROJE HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, spor medyasından temsilcilerle toplantı düzenleyerek gündemdeki konular hakkında açıklamalar yaptı. Süper Lig'de hayata geçirilen Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, VAR kayıtlarının yayınlanması, MHK'nin yapısının değişip değişmeyeceği gibi konular açıklandı. Ayrıca, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmalar yapıldığı ve yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde etkili olacağı vurgulandı.

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, TFF'nin hayata geçirmeye hazırlandığı 3 önemli proje hakkında bilgi verdi.

VAR KAYITLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Eröğüt, Türkiye'de Süper Lig maçlarındaki VAR kayıtlarının da kamuoyuyla paylaşılması için çalışma yaptıklarını söyledi. İspanya La Liga'da var kayıtlarının hakemlerin VAR'a çağrıldığı pozisyonlarla sınırlandırılarak günün maçları bittikten sonra yayınladığını vurgulayan Eröğüt, IFAB'ın var konuşmalarının hakem VAR'a çağrıldığı an ile ilgili yayınına eğitim amaçlı izin verdiğini hatırlatarak, Türkiye'de de bunun uygulanabileceğini söyledi. Şu an bazı testler yaptıklarını ve en kısa sürede konuyla ilgili kararları kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.

SÜPER LİG'E YABANCI GÖZLEMCİ GELİYOR

Mustafa Eröğüt, yeni dönemde bu yapıyı da değiştireceklerini, 10 kişiden oluşan UEFA'nın üst düzey görevlilerinin artık gözlemci olarak Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ifade etti. UEFA'nın eski elit hakemlerinden oluşan bu gözlemci grubunun notları yeni dönemde hakem puanının yüzde 50'sine tekabül edecek.

Yeni dönemde TV gözlemcileri olmayacak. Stattaki maç gözlemcilerinin hakem puanına etkisi yüzde 30 olacak. VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilen notların toplam nota etkisi ise yüzde 20 olacak. Mevcut durumda maça giden gözlemcinin notunun ve TV gözlemcisinin hakem puanına etkisi yüzde 35'er, anket sonuçlarının etkisi ise yüzde 30'du.Yeni sistemin Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçları itibarıyla uygulanması bekleniyor.

MERKEZ HAKEMLER KURULU'NUN YAPISI DEĞİŞİYOR

Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalardan biri de TFF'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve Kulüpler Birliği ile istişare ettiği MHK'nin yapısının değiştirilmesi.

Planlamaya göre yeni MHK, 5 üyeden oluşacak. Bu üyelerin 3'ü daha önce olduğu gibi yine TFF tarafından belirlenecek, 2 üye ise Kulüpler Birliği'nin önereceği ve üzerinde uzlaşma sağlayacağı kişiler olacak. Burada bir noktaya açıklık getiren Eröğüt, "Kamuoyunda yanlış bir anlaşılma oldu. Kulüpler Birliği temsilcilerinin kulüp temsilcileri olacağı zannediliyor. Bu açıkça FIFA kurallarına da aykırı. Böyle bir şey söz konusu değil. Kulüpler Birliğinin önereceği ama kulüp üyeliği bulunmayan kişiler olacak." dedi.