TFF'den Süper Lig Kulüplerine Ceza - Son Dakika
TFF'den Süper Lig Kulüplerine Ceza

10.04.2026 11:04
PFDK, 9 Süper Lig kulübüne para cezası verirken, Beşiktaş başkanına 21 gün hak mahrumiyeti uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 9 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerle Beşiktaş'a 4 milyon 160 bin, Trabzonspor'a 1 milyon 280 bin, Galatasaray'a 1 milyon 240 bin, Kasımpaşa'ya 400 bin, Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor'a 220'şer bin, Kayserispor'a 160 bin ve Eyüpspor'a 63 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin para cezasına çarptırdı.

Kurul, başkan Adalı ile aynı sebepten PFDK'ye sevk edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a ceza vermezken, siyah-beyazlı futbolcular Emmanuel Agbadou'ya aynı nedenden dolayı oy çokluğuyla 1 milyon, Vaclav Cerny'e ise 500 bin lira para cezası verdi.

Disiplin kurulu, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşalı futbolcu Cafu'ya 2 maçtan men cezası verirken, Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından "müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden" ve "rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi"nden dolayı bordo-mavili futbolcu Boran Başkan'a 120 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor ve Trabzonsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

Trendyol 1. Lig'deki cezalar

Kurul, Trendyol 1. Lig'den ise Erzurumspor FK'ye 558 bin, Sarıyer'e 500 bin, Sakaryaspor'a 370 bin, Amed Sportif Faaliyetler'e 230 bin, Çorum FK, Ankara Keçiörengücü, Vanspor Futbol Kulübü ve Sivasspor'a 110'ar bin lira para cezası verdi.

PFDK ayrıca Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Manisa FK futbolcusu Bobby Adekanye'nin "rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi" nedeniyle 2 maç men, "sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle ise 40 bin; Adana Demirsporlu oyuncu Yücel Gürol'a "rakip takım mensubuna yönelik saldırısı"ndan dolayı 3 maç men ve 24 bin lira para cezası uyguladı.

Bolusporlu oyuncu Dean Lico'ya da Amed Sportif Faaliyetler müsabakasında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası verildi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den Süper Lig Kulüplerine Ceza - Son Dakika

SON DAKİKA: TFF'den Süper Lig Kulüplerine Ceza - Son Dakika
