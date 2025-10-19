TFF'den tepki çeken karar! Süper Lig devlerinin maçları çakışacak - Son Dakika
TFF'den tepki çeken karar! Süper Lig devlerinin maçları çakışacak

19.10.2025 17:02
TFF'nin aldığı karara göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Bodo/Glimt maçının yapılacağı saatte iki Süper Lig karşılaşması da oynanacak. Bu durum eleştirilere neden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı maç saatine Trendyol Süper Lig müsabakası koyarak ilginç bir uygulamaya imza attı.

GALATASARAY DEVLER LİGİ'NDE SAHNE ALACAK

Türkiye'yi Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılı ekip, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

SÜPER LİG MAÇLARI

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının oynanacağı 22 Ekim Çarşamba günü aynı zamanda Süper Lig'de 3. haftanın iki erteleme maçı yapılacak. TÜMOSAN Konyaspor- Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları da saat 20.00'de başlayacak.

TFF'nin bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı anlara yerel lig müsabakası koyması hem milli statüdeki Galatasaray-Bodo/Glimt maçının atmosferini olumsuz etkileyeceği hem de şifreli platformdan yayımlanan Süper Lig karşılaşmalarının izlenirliğini düşürerek organizasyonun marka değerini etkileyeceği eleştirilerinin yapılmasına neden oldu.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor

