TFF'den Yeni Disiplin Düzenlemesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, talimatın 46. maddesi değiştirilerek 36/A maddesi eklendi.
Buna göre, sahayı terk eden kulübün yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek.
Söz konusu kulüp, takip eden sezona -9 puan cezasıyla başlarken, oyuncularına da 5 ila 10 maç arası men cezası uygulanacak.
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