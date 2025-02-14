TFF'den Yeni Disiplin Düzenlemesi - Son Dakika
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Spor

TFF'den Yeni Disiplin Düzenlemesi

TFF, sahayı terk eden kulüplere ceza düzenlemesi getirdi; yöneticilere 1 yıl hak mahrumiyeti.

14.02.2025 20:48
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, talimatın 46. maddesi değiştirilerek 36/A maddesi eklendi.

Buna göre, sahayı terk eden kulübün yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek.

Söz konusu kulüp, takip eden sezona -9 puan cezasıyla başlarken, oyuncularına da 5 ila 10 maç arası men cezası uygulanacak.

Kaynak: AA

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