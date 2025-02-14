TFF'den Yeni Disiplin Düzenlemesi

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, talimatın 46. maddesi değiştirilerek 36/A maddesi eklendi.

Buna göre, sahayı terk eden kulübün yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek.

Söz konusu kulüp, takip eden sezona -9 puan cezasıyla başlarken, oyuncularına da 5 ila 10 maç arası men cezası uygulanacak.