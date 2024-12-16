TFF: Fenerbahçe Süre İstedi, Kasımpaşa Katılacak

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın Ziraat Türkiye Kupası'na katılım konusunda olumlu yanıt verdiğini, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ise süre istediğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlayamayacaklarını bildiren Fenerbahçe ile Kasımpaşa kulüplerinin başkanları Ali Koç ve Mehmet Fatih Saraç ile bugün Riva'da bir araya geldi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın Ziraat Türkiye Kupası'na katılım konusunda olumlu yanıt verdiğini, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ise süre istediğini ifade etti. Başkan Hacıosmanoğlu, "Fenerbahçe ve Kasımpaşa spor kulüplerimizin Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama yönünde dilekçeleri vardı. Biz de bunun üzerine kendilerini davet ettik. Sağ olsunlar bu sabah geldiler, konuştuk. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün daha önce geçen sene genel kurulu toplayıp aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa Spor Kulübü geçen sene bildirim yapmıştı katılmayacaklarına dair, bu sene de yenilemişlerdi. İkisinin durumu ayrı. Kasımpaşa Kulübümüz mağduriyetlerinin olduğunu, Türkiye Kupası'nın gelirden daha çok gider konusunda zarar verdiğini ama Türk futbolunun marka değerine katkı yapmak için federasyonumuzun bu girişiminden dolayı olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar. Biz de arka planındaki rahatsızlıklarını ilgili kuruluşlarla görüşeceğiz" dedi.

"Kulüpler, Türkiye Kupası'nın gelirlerinden rahatsız"

Fenerbahçe'nin ise Türkiye Kupası'na katılım kararını gözden geçirmek için süre istediğine değinen Hacıosmanoğlu, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç kurumsal bir karar aldıklarını belirtti. Federasyonun yaklaşımını olumlu bulduklarını söylemesine rağmen kurumsal aldıkları kararı yönetim kurulları ve genel kuruldaki yetkililerle görüşmek için süre istediler. İnanıyorum ki o gelişmenin sonunda onların da futbolun marka değerini göz önünde bulundurup olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur. Çünkü Türk futbolunun sorunlarını ancak kulüplerle istişare ederek, ortak nokta bularak çözmemiz gerekiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın gelirlerinden rahatsız kulüpler. Bu konuyu da yayıncı kuruluşla görüşüp, çözüm üretmek için bir araya gelmek gerekiyorsa; yine kulüplerimizle ve yayıncı kuruluşla bir araya gelip sorunun temelden çözümü için çalışma yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL