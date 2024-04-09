TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı PFDK'ya sevk etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçının 4. dakikasında sahadan çekilen Fenerbahçe'yi 'müsabakayı terk etmeleri' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Ayrıca sarı-kırmızılı takım da 'çirkin ve kötü tezahüratı' ve 'saha olayları' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın 07.04.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe'nin 07.04.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'müsabakayı terk etmeleri' nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Ahmet Ketenci'nin aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL