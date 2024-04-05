Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün, Fenerbahçe ile 7 Nisan Pazar günü oynayacak Turkcell Süper Kupa mücadelesi için pankart talebinin uygun görüldüğünü açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, 11 Nisan Stadı'nda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesinde ısınmaya "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı t-shirt ve seremoniye de "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı pankartla çıkmasının, uygun görüldüğü belirtildi.
Son Dakika › Spor › TFF, Galatasaray'ın pankart talebini onayladı - Son Dakika
TFF 3.Lig takımlarından Turgutluspor, Eray Gülay ile anlaşma sağlayarak yeni teknik direktörünü belirledi. Gülay, imza töreninde yaptığı konuşmada kulübe destek çağrısında bulunurken, Kulüp Başkanı Gökhan Akın da Gülay'a güveninin tam olduğunu belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Gülnar ilçesinde başlayıp Mezitli ilçesinde sona erdi. İkinci etapta sporcular 154 kilometrelik bir parkuru tamamladı. Organizasyonun pandemi nedeniyle son kez 2019 yılında yapıldığı belirtildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ligden düşmesi kesinleşen Reeder Samsunspor, sahasında Çağdaş Bodrumspor'a 100-61 yenildi.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen UFC'de rakibini nakavt eden Türk kökenli Avusturya vatandaşı İbrahim Aslan'ı elçilikte kabul etti. Büyükelçi Ceyhun, Aslan'ın başarısını kutlayarak hediyeler taktim etti. Aslan ise Türk bayrağını Las Vegas'ta dalgalandırmaktan duyduğu gururu dile getirdi.
Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Türkoğlu, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar tarafından Milas-Bodrum Havalimanı'nda karşılandı. Türkoğlu, gelecek hedefinin New York'taki Manhattan olduğunu belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Gülnar-Mersin etabı sona erdi. İkinci etapta sporcular, 153,3 kilometrelik parkuru tamamladı. Yarışma, Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde son buldu. Alman sporcu Roman Duckert genel klasmanda birinci oldu. Tarsus-Mersin etabı ise yarın gerçekleştirilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?