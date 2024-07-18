TFF Genel Kurulu'nda delegeler görüşlerini dile getirdi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda delegeler; faaliyet, denetleme, gelir-gider raporlarına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Ankara'da JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurulda faaliyet raporunun ardından söz alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun kaostan çıkamaz bir hale geldiğini savunarak, "Türk futbolundaki adaletsizlik her geçen gün derinleşiyor. Sorun sadece sahada hakem marifetiyle yaşatılan adaletsizlikler değildir. Sistemde topyekun adaletsizlikten bahsetmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ise yaptığı konuşmada, " (Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylığı) Bizim için her ikisi de çok değerli ve bu işe layık. Hangisi seçilirse onunla çalışmaktan şeref ve onur duyarız." ifadelerini kullandı.

Pazarspor Kulübü Başkanı Hüseyin Yangın, kadın hakemlerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, camia olarak zor şartlar altında kulüpleri yönettiklerine dikkati çekti.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ise "Bugün burada bu seçim 2 kişilik çok adaylı seçim oluyorsa, inanın ki delegelere bağlıdır. Burada seçimi kim kazanırsa kazansın herkes bu işi liyakatli adaletli yapsa biz de ona saygı duysak, ne var?" değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraşspor Kulübü Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan da "Alt ligler olarak çok daha farklı dertleri olan kulüpleriz. Normalde futbolcu fabrikası olması gereken kulüpler, birçok problemle uğraşıyor." diye konuştu.