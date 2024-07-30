TFF Gözlemci Listesinde Kayseri\'den 8 İsim Yer Aldı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 2024-2025 sezonunda görev yapacak gözlemcileri açıkladı. Süper Lig kategorisinde Kayseri'den kimse yer alamazken alt kategorilerde 8 isim görev alacak.

TFF Merkez Hakem Kurulu gözlemci listesinde Kayseri'den 8 isim yer aldı. 20 kişinin bulunduğu Süper Lig gözlemci listesinde Kayseri'den kimse yer bulamazken A Klasman Gözlemcileri arasına sadece Emre Altun girebildi. B Klasman gözlemci listesinde Cengiz Duman ile Ömer Murat Ülger, C Klasman Gözlemci listesinde Fahri Aksoy, Bölgesel Gözlemci listesinde ise Ceyhun Gürbüz, Ramazan Koca, Serkan Sarıkaya ve Ünal Adıgüzel yer aldı. - KAYSERİ