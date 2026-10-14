TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk etti

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Hukuk Müşavirliği, Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'u PFDK'ye sevk etti. Trabzonsporlu Melih Kabasakal ile Eyüpsporlu Ahmed Abdullahi de kural dışı hareketleri nedeniyle disipline gönderildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.
Trabzonsporlu futbolcu Melih Kabasakal ile Eyüpsporlu oyuncu Ahmed Abdullahi de kural dışı hareketleri sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
Kaynak: AA
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