TFF ile UEFA arasında antrenör eğitimi toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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TFF ile UEFA arasında antrenör eğitimi toplantısı gerçekleştirildi

21.04.2022 21:46
TFF ile UEFA arasında antrenör eğitimi toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında antrenör eğitimi toplantısı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında antrenör eğitimi toplantısı yapıldı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, federasyonun daveti üzerine İstanbul'a gelen UEFA Futbol Gelişim Direktörü Maxwell Scherrer ve UEFA Futbol Gelişim Müdürü Frank Ludolph, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen antrenör eğitimi konulu toplantıya katıldı.

Federasyonun antrenör eğitimiyle ilgili çalışmalarının ve geleceğe dönük projelerinin ele alındığı toplantıda; Scherrer ve Ludolph'un yanı sıra Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü (FGD) Oğuz Çetin, FGD Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile antrenör eğitimcileri Serkan Emre Sefa ve Yılmaz Yüksel yer aldı.

Toplantının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Hamit Altıntop, TFF olarak antrenör eğitimi konusunu ülke futbolunun gelişiminde en önemli yapı taşlarından biri olarak gördüklerini belirterek, "Bu doğrultuda, UEFA'nın seçkin isimlerini tesislerimizde ağırlamaktan mutlu olduk. Her alanda olduğu gibi antrenör eğitimi konusunda da UEFA ile güçlü bir iş birliği içindeyiz. Yapmış olduğumuz yeniliklerin Türk futbolunun geleceğine olumlu yansıyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Milli, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF ile UEFA arasında antrenör eğitimi toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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