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TFF, İzmir bölgesi yardımcı hakemi Baran Eraslan ile ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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TFF, İzmir bölgesi yardımcı hakemi Baran Eraslan ile ilgili açıklama yaptı

TFF, İzmir bölgesi yardımcı hakemi Baran Eraslan ile ilgili açıklama yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir bölgesi 1. Lig yardımcı hakemlerinden Baran Eraslan'ın istifasıyla ilgili açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Eraslan'ın sosyal medya paylaşımı ve hakemliği bırakma şekliyle ilgili doğru bilgilerin yansıtılmadığı belirtildi. Ayrıca, Eraslan'ın sağlık sorunu nedeniyle maça gidemeyeceğini belirtmesi üzerine görevinin iptal edildiği ve disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

03.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevinden istifa eden İzmir bölgesi 1. Lig yardımcı hakemlerinden Baran Eraslan ile ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Baran Eraslan'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ve hakemliği bırakma şekliyle ilgili açıklamaların doğru bilgileri yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Trendyol 1. Lig 21. haftasında dijital atama ile yapılan görevlendirmelerde Ümraniyespor-Bodrumspor maçında, ilgili kişi yardımcı hakem olarak görevlendirilmiş ve bu durum kendisine 1 Şubat 2024 tarihinde tebliğ edilmiş ancak adı geçen yardımcı hakem, 2 Şubat 2024 tarihinde sağlık sorunu nedeniyle (sakatlık) maça gidemeyeceğini belirtmiş ve raporunu iletmiştir. Bu mazereti ve belgesi dikkate alınarak ilgilinin görevi iptal edilmiş ve dijital atama sistemi üzerinden bir başka yardımcı hakem görevlendirilmiştir. Bugün de hakemliği bıraktığına dair dilekçesi ulaşmıştır. İlgili kişinin sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF, İzmir bölgesi yardımcı hakemi Baran Eraslan ile ilgili açıklama yaptı - Son Dakika


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