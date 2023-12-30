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TFF Kafilesi Suudi Arabistan'dan Dönüş Yaptı - Son Dakika
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TFF Kafilesi Suudi Arabistan'dan Dönüş Yaptı

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi İstanbul'a döndü. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, havalimanında basın mensuplarına açıklama yaparak sağlığıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

TFF Kafilesi Suudi Arabistan\'dan Dönüş Yaptı
30.12.2023 - 16:37,
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Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi yurda dönüş yaptı.

Başkent Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yetkililer, özel araçlarla buradan ayrıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına havalimanı çıkışında, "Herkese iyi seneler diliyorum. Gerekli açıklamayı zaten dün yaptık." dedi.

Büyükekşi sağlığıyla ilgili soruya ise "Daha iyiyim inşallah. Çok teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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