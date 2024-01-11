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Kayserispor'un ara transfer dönemi harcama limiti açıklandı - Son Dakika
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Kayserispor'un ara transfer dönemi harcama limiti açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer dönemi için kulüplerin harcama limitlerini belirledi. Kayserispor'un harcama limiti yüzde 30 sapma ile 315 milyon 538 bin 782 TL olarak açıklandı. Galatasaray'a en yüksek limit verilirken, İstanbulspor ise en az harcama limitine sahip oldu.

Kayserispor\'un ara transfer dönemi harcama limiti açıklandı
11.01.2024 - 09:04,
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Türkiye Futbol Federasyonu ara transfer dönemi için kulüplerin harcama limitlerini belirledi. Buna göre Kayserispor'un harcama limiti yüzde 30 sapma ile 315 milyon 538 bin 782 TL olarak açıklandı.

Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında takım harcama limitleri belirlendi. 2 milyar 548 milyon 684 bin 360 TL ile en yüksek harcama limitinin Galatasaray'a verildiği 2023-2024 ara transfer dönemi için Fenerbahçe'ye 2 milyar 114 milyon 754 bin 247 TL verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kayserispor'a 242 milyon 722 bin 140 TL, yüzde 30 sapma ile 315 milyon 538 bin 782 TL harcama limiti açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de en az harcama limitini İstanbulspor'a tahsis etti. Sarı Siyahlı takım ligin ikinci yarısında 192 milyon 306 bin 141 TL harcama limiti kullanabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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