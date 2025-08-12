TFF, Malatya'da Çocuklara Futbol Eğitimi Veriyor - Son Dakika
TFF, Malatya'da Çocuklara Futbol Eğitimi Veriyor

12.08.2025 11:20
TFF, Malatya konteyner kentteki çocuklara futbol eğitimi vererek deprem sonrası hayatlarına dokunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya'da konteyner kentteki asfaltta futbol oynayan çocukların özlemini çim sahalara taşıyarak sporu öğrenmelerine katkı sağlıyor.

TFF Malatya Bölge Müdürlüğü antrenörleri ve çalışanları, yan taraflarında bulunan Teknokent Konteyner Kent'te yaşayan çocuklara futbol eğitimi vermek ve depremin izlerini silmek için proje hazırlayıp TFF'ye sundu.

Projeyi inceleyen Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, konteyner kentte yaşayan çocukların hem spor malzemelerini hem de yiyecek ve içecek giderlerini karşılamaya karar verdi.

Kentteki kadın ve erkek antrenörlerin de gönüllü olarak katıldığı projeyle konteyner kentte yaşayan 8 ila 12 yaş aralığındaki çocuklara haftada iki gün eğitim verilmeye başlandı.

TFF Bölge Müdürlüğünün çim sahasında sabah saatlerinde gönüllü antrenörler eşliğinde futbol öğrenmeye başlayan çocuklar, hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

TFF Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, AA muhabirine, projeyle çocuklara faydalı olmak istediklerini söyledi.

Projeyi onaylayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür eden Çalışkan, "Projemiz onaylandı ve okullar kapandıktan sonra haftada iki gün bu çocukları sahamızda misafir ediyoruz. Yürüyüş mesafesinde olduğu için onları komşularımız olarak görüyoruz. Çocuklarımıza eğitsel oyunlar, futbol müsabakaları ve karşılayabildiğimiz ihtiyaçlarıyla alakalı hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Projeyi 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra etkilenen çocuklarımızın hayata tekrar kazandırılmaları ve sağlıklı olarak hayatlarını sürdürebilmelerine yardımcı olabilmek için yaptık. İnşallah faydalı olabiliriz. Ailelerin de geri dönüşleri gayet güzel." diye konuştu.

Gönüllü antrenörler umutlu

Uzman antrenör Furkan Soylu da depremzede çocukların yararına bir proje yapmak istediklerini kaydetti.

Kursta gönüllü antrenör Zafer Kemal Fenerli, Volkan Vural ile fizyoterapist Barış Akkaya'nın da yer aldığını belirten Soylu, "Projede 8 ila 12 yaş arası çocuklar var. Bu çocukların arasında ciddi derece not aldığımız çocuklar var. Bunları da futbol camiasına kazandırmak için çalışacağız. En büyük amacımız, sosyal yaşantıya geri dönmelerini sağlamak. Depremin izlerini kalıcı şekilde silmeye çalışıyoruz. Burada geçen zamanla bunları yapmaya çalışıyoruz, inşallah da başaracağız." ifadelerini kullandı.

Gönüllü antrenör Ayşe Akkaya da projenin çocuklar için önemine işaret ederek, "Ailelerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Bizi gördüklerinde teşekkür ediyorlar. Çocuklar konteyner kentte yaşıyor ve sosyal aktiviteleri kısıtlı. Onların bu konuda desteği var." dedi.

Çocukların keyfi yerinde

Futbol kursuna katılan 12 yaşındaki Yağmur Yasak ise daha önce futbolu sevmediğini ancak kurs sayesinde sevmeye başladığını dile getirdi.

Kursta güzel vakit geçirdiğini anlatan Yasak, "Büyüdüğümde futbolcu olmak istiyorum. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Bazen oyun bazen de futbol oynuyoruz. Hocalarla birlikte vakit geçiriyoruz. Önceden futbol oynamıyordum, daha doğrusu sevmiyordum. Sonra hocalar sayesinde futbola alıştım. Şimdi daha iyiyim." şeklinde konuştu.

Kursa katılan Mariya Elbakır da futbolun kendisine çok şey kattığını ve kendisini geliştirdiğini söyledi.

Adem Efecan Akdağ ise arkadaşlarının sayesinde kursla tanıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Boş zamanlarımı dolduruyorum. Evde tek kaldığım zamanlar dışarı çıkıp boş vakit geçirmek istemiyorum. O yüzden buraya gelip zaman geçiriyorum. Burada maç, antrenman ve etkinlikler yapıyoruz. Hocalarımız bize destek veriyor. Futbolcu olmak istiyorum."

Kaynak: AA

