TFF Mali Genel Kurulu Ankara'da Başladı - Son Dakika
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TFF Mali Genel Kurulu Ankara'da Başladı

TFF Mali Genel Kurulu Ankara\'da Başladı
07.06.2026 15:13
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TFF 2025-2026 denetleme raporları oylandı, birçok önemli isim katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu başladı.

TFF denetleme kurulunun 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemlerine ait faaliyetlerinin, ibra için üyelerin oylarına sunulacağı TFF Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde başladı. Genel kurula; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, UEFA ve FİFA yetkilileri, A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'ın yanı sıra Süper Lig ve alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Politika, Ekonomi, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Mali Genel Kurulu Ankara'da Başladı - Son Dakika

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