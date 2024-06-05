TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ağrı'yı Ziyaret Etti

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, MHK Yönetim Kurulu üyesi ve 8. Bölge sorumlusu Ziya Çetin ile Ağrı'yı ziyaret etti.

Bölge ziyaretleri kapsamında Ağrı'ya gelen TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, ilk olarak Ağrı Valisi Mustafa Koç'u makamında ziyaret etti. Vali Koç ile futbol ve hakemlik üzerine sohbet eden Başkan İbanoğlu, Vali Koç'a Ağrı hakemliğine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başkan İbanoğlu, ziyareti kapsamında Ağrı'daki hakemlerle bir araya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Ağrı'daki hakemler için büyük bir anlam taşıyor ve Ağrı hakemliği için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başkan İbanoğlu, hakemlerin gelişimine yönelik eğitim programları ve çeşitli projeler hakkında bilgi vererek, Ağrılı hakemlerle deneyimlerini paylaştı. Hakemlerin performanslarını artırmak için yapılacak çalışmaların önemine vurgu yapan İbanoğlu, Türk futbolunun her kademesinde kaliteyi yükseltmek için çalıştıklarını belirtti.

Ağrı'daki hakemler, MHK Başkanı'nın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu tür ziyaretlerin kendilerini motive ettiğini ve gelişimlerine katkı sağladığını dile getirdiler. İbanoğlu'nun ziyaretinin, bölgedeki hakemlerin daha iyi şartlarda görev yapmalarına ve Türk futboluna daha fazla katkı sunmalarına vesile olacağına inanılıyor. - AĞRI