TFF MHK, Trendyol 1. Lig'de 14. haftanın hakem listesini duyurdu - Son Dakika
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TFF MHK, Trendyol 1. Lig'de 14. haftanın hakem listesini duyurdu

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TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri duyurdu. Hafta yarın Antalyaspor-Bursaspor ve SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla başlayacak; bu karşılaşmaları Oğuzhan Gökçen ile Hakan Ülker yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligin 14. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Antalyaspor- Bursaspor: Oğuzhan Gökçen

20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: Hakan Ülker

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor: Mustafa Hakan Belder

19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir

8 Kasım Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Yücel Büyük

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor: Muhammet Alperen Çopur

16.00 Boluspor-Bodrum FK: Melih Aldemir

19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor: Muhammet Ali Metoğlu

Kaynak: AA
Türkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem KuruluAntalyasporBursasporTrendyolSarıyerGökçenIğdırSporSMSSon Dakika

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