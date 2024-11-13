TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika
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TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu

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TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, teknik direktör Vincenzo Montella hakkındaki Roma iddialarıyla ilgili konuştu. Resmi bir teklif gelmediğini belirten Kazancı, "Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil" sözleriyle iddialara son noktayı koydu.

13.11.2024 15:37  Güncelleme: 15:47
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Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili çıkan Roma iddaları üzerine açıklama yaptı.

"RESMİ TEKLİF GELMEDİ"

"Roma'nın Vincenzo Montella'ya olan ilgisi hakkında ne söylersiniz?" sorusuna TRT Spor'da yanıt veren Ceyhun Kazancı "Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize, gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"TEK KONUŞTUĞUMUZ ŞEY DÜNYA KUPASI"

Açıklamalarına devam eden Ceyhun Kazancı "Kimsenin kafası karışmasın. Ranieri ismini okudum. Her iki taraf da birbirinden memnun. Tek hedefimiz 2026 Dünya Kupası'na gitmek. Kontrattan ziyade niyet önemli. Dolayısıyla dışarıdan gelen bilgilere odaklanmayalım. Sayın başkanımızla da benimle de konuştu. Tek konuştuğumuz şey Dünya Kupası. Roma, konumuz değil" ifadelerini kullandı.

MONTELLA'NIN TÜRKİYE KARNESİ

Vincenzo Montella, Türkiye'nin başında 12'si resmi, 5'i özel olmak üzere 17 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam idaresinde bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 27 kez fileleri havalandıran milli takım, kalesinde 23 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella ile Hırvatistan (1-0), Letonya (4-0), Almanya (3-2), Gürcistan (3-1), Çekya (2-1), Avusturya (2-1) ve İzlanda (3-1), Karadağ (1-0) ve İzlanda (4-2) maçlarını kayıpsız geçerken, Galler (1-1), (0-0) ile İtalya (0-0) müsabakalarında beraberlikle yetindi. Milli takım, Macaristan (0-1), Avusturya (1-6), Polonya (1-2), Portekiz (0-3) ve Hollanda (1-2) karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

TFF, Montella\'nın Roma\'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu

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Son Dakika Spor TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika

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