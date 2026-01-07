TFF\'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK\'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nca (TFF) yürütülen bahis soruşturması kapsamında 104 futbol menajeri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'nin resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan futbol menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer alan menajer Özcan Üstüntaş ile ilgili üzücü bir detay ortaya çıktı. Üstüntaş'ın bir süre önce hayata veda ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, TFF'nin disiplin sevk listesinde adı geçen uzun yıllar menajer olarak aktif görev yapan Özcan Üstüntaş, 8 Haziran 2024 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
