TFF, olağanüstü genel kurul talebiyle ilgili imzaları kayda aldı - Son Dakika
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TFF, olağanüstü genel kurul talebiyle ilgili imzaları kayda aldı

TFF, olağanüstü genel kurul talebiyle ilgili imzaları kayda aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olağanüstü genel kurul yapılması talebi konusunda noter yoluyla kendilerine ulaştırılan ve geri çekilen tüm imzaların kayda alındığını bildirdi. TFF, kuruluş kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda yönetilen bir kurum olduğunu vurgulayarak, geçerli imza sayısının 94 olduğunu açıkladı.

03.05.2024 15:05
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olağanüstü genel kurul yapılması talebi konusunda noter yoluyla kendilerine ulaştırılan ve geri çekilen tüm imzaların kayda alındığını bildirdi.

Kanunla kurulmuş, özerk bir kurum olan TFF'nin; kuruluş kanunu, ana statüsü, talimatı ve yönetmelikleri doğrultusunda yönetilen, FIFA ve UEFA'ya bağlı uluslararası resmi bir kurum olduğu vurgulanan açıklamada, "Noter yoluyla ulaştırılan ve geri çekilen tüm imzalar kayda alınmaktadır. Bu bağlamda 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli mali genel kurul tarihinin öne çekilmesi talebiyle noter yoluyla bugüne kadar ulaştırılan imza sayısı 109, yine noter yolu ile imzasını çektiğini beyan eden kulüp sayısı 13, yetkisiz kişilerin imzaladığı geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç olarak geçerli imza sayısı 94'tür." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 1. Lig Kulüpler Birliği, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin birbirinden bağımsız üç ayrı kurum olduğu belirtilerek şu görüşlere yer verildi:

"Hiçbir birlik başkanı diğer birlikler adına karar verici ve sözcü olmadığı gibi, bu birliklere üye tüm kulüpler tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kulüp başkanı da tüm profesyonel kulüpler adına karar verici, temsilci ya da sözcü değildir. Bir kulüp başkanının 136 imza topladık beyanının gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığı gibi bu beyan kendisini bağlar. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve dezenformasyona engel olmak için, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından doğru bilgilendirilme yapılmaya devam edileceğinden Türk Futbol Kamuoyunun şüphesi olmasın."

Kaynak: AA

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