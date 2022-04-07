TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke - Son Dakika
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TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke

07.04.2022 00:48

Erman Toroğlu daha önce yaptığı bir açıklamada, İsviçre'den TFF'ye Cüneyt Çakır'ın transferi için teklif geldiğini belirtmişti. Son alınan bilgilere göre Cüneyt Çakır'ın gelecek sezon İsviçre Ligi'nde düdük çalması bekleniyor.

Uzun zamandır gündemdeki yerini koruyan Cüneyt Çakır'ın İsviçre Ligi'nde düdük çalacağı iddiası gerçek oluyor.

TFF onayı verdi, Türkiye defteri kapandı! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke

"ÇAKIR VE EKİBİNE İZİN ÇIKTI"

İlk olarak yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun "İsviçre hakem işleri müdürü demiş ki Cüneyt Çakır gelsin biz de maç yönetsin. Bizden de size hakem verelim. Ulan siz kimsiniz! Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor." ifadeleriyle duyurduğu transfer gerçekleşiyor. Gazeteci Tahir Kum konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TFF'den Çakır ve ekibine izin çıktı." ifadelerini kullanarak, deneyimli hakemin gelecek sezon İsviçre Ligi'nde düdük çalacağının sinyalini verdi.

TFF onayı verdi, Türkiye defteri kapandı! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke
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Türkiye Futbol Federasyonu, Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke - Son Dakika
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