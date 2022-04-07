TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke - Son Dakika

Tam da adaylığı gündemdeydi! "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten çarpıcı sonuç

Uzun zamandır gündemdeki yerini koruyan Cüneyt Çakır'ın İsviçre Ligi'nde düdük çalacağı iddiası gerçek oluyor.

"ÇAKIR VE EKİBİNE İZİN ÇIKTI"

İlk olarak yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun "İsviçre hakem işleri müdürü demiş ki Cüneyt Çakır gelsin biz de maç yönetsin. Bizden de size hakem verelim. Ulan siz kimsiniz! Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor." ifadeleriyle duyurduğu transfer gerçekleşiyor. Gazeteci Tahir Kum konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TFF'den Çakır ve ekibine izin çıktı." ifadelerini kullanarak, deneyimli hakemin gelecek sezon İsviçre Ligi'nde düdük çalacağının sinyalini verdi.