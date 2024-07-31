TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yer aldı. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Şenes Erzik'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti. - İSTANBUL

31.07.2024 15:21
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yer aldı. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Şenes Erzik'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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