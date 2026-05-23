TFF, Play-Off Final Hakemlerini Açıkladı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 1'inci Lig play-off finalinde görev yapacak hakem kadrosunu açıkladı. Finalde Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek.
Kritik mücadele, yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.
