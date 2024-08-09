TFF, Sipay Bodrum FK ve MKE Ankaragücü'nün ilk hafta maçlarının statlarını açıkladı - Son Dakika
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TFF, Sipay Bodrum FK ve MKE Ankaragücü'nün ilk hafta maçlarının statlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Sipay Bodrum FK ile MKE Ankaragücü'nün ilk hafta oynayacağı maçların statlarını duyurdu. Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK maçı Bodrum İlçe Stadı'nda, MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor maçı ise Eryaman Stadı'nda oynanacak.

09.08.2024 11:42
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ekibi Sipay Bodrum FK ile Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nün ilk hafta oynayacağı maçların statları açıklandı.

TFF, daha önce açıklanan maç programında her iki takımın da ilk hafta ev sahibi olarak oynayacağı maçların statlarını duyurmamıştı.

Federasyon, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak Sipay Bodrum FK- Gaziantep FK maçının Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Aydınlatma çalışmaları tamamlanan statta ilk kez Süper Lig maçı yapılacak.

Trendyol 1. Lig'de 11 Ağustos Pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü- Şanlıurfaspor maçının da başkent ekibinin iç saha maçlarını oynadığı Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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