TFF, Süper Lig'in 3. haftasında VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika
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Spor

TFF, Süper Lig'in 3. haftasında VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 3. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını Youtube hesabından paylaştı. Bodrum FK - Konyaspor ve Antalyaspor - Hatayspor maçlarındaki VAR kararları açıklandı.

26.08.2024 20:38
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Bodrum FK - Konyaspor müsabakasının 84. dakikasında ev sahibi ekibinin atağı sonrasında hakem Çağdaş Altay, VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen hakem Altay, Bodrumlu futbolcu Ege Bilsel'in ceza sahası içerisinde temasla yerde kaldığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Antalyaspor - Hatayspor maçının 90+8. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan, ceza sahasında elle oynama gerekçesiyle konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Karaoğlan, Hataysporlu Okoronkwo'nun Mert Yılmaz'ın yüzüne elle temas ettiğini belirleyerek penaltıyı iptal etti ve ev sahibi lehine faul çaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Süper Lig'in 3. haftasında VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika

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