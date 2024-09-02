TFF, Süper Lig 4. Haftası VAR Kayıtlarını Yayınladı - Son Dakika
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Spor

TFF, Süper Lig 4. Haftası VAR Kayıtlarını Yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan 3 maça ait VAR kayıtlarını Youtube üzerinden yayınladı. Adana Demirspor - Galatasaray maçında iki penaltı kararı ve bir kırmızı kart durumu yaşanırken, Eyüpspor - Trabzonspor maçında verilen penaltı VAR yardımıyla iptal edildi. Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasında ise VAR, ev sahibi lehine penaltı kararı verilmesine yol açtı.

02.09.2024 20:38
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Adana Demirspor - Galatasaray müsabakasının 62. dakikasında Yusuf Sarı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'dan seken top sonrası VAR, hakem Kadir Sağlam'a potansiyel elle oynama için kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

Aynı karşılaşmanın 88. dakikasında Mertens'in ortasında Adana Demirsporlu futbolcu Tolga Kalender'in Yusuf Demir'e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelen hakem, Tolga'nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı ve teması nedeniyle sahaya döndü. Tolga'nın sarı kartını iptal ederek kırmızı kartla ihraç etti.

Eyüpspor - Trabzonspor mücadelesinin 76. dakikasında Eyüpspor atağında Seslar, ceza sahası içinde Mendy'nin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Karaoğlan, oyuncunun 'aldatma' gerekçesiyle temasın olmadığını belirleyerek penaltıyı iptal etti ve Seslar'a sarı kart gösterdi.

Beşiktaş - Sivasspor maçının 24. dakikasında Masuaku'nun ortasında savunmadan seken top sonrası VAR, hakem Direnç Tonusluoğlu'na uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen hakem, Radakovic'in ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle sahaya döndü ve ev sahibi lehine penaltı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Süper Lig 4. Haftası VAR Kayıtlarını Yayınladı - Son Dakika

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