TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika
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TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek 3 sezonu kapsayan yayın haklarını, sezonluk 182 milyon dolar artı KDV karşılığında tekrardan beIN MEDIA GROUP kazandı. İhalede Saran Medya ile beIN Sports, TFF'ye teklifte bulunmuşlardı.

02.03.2024 20:58  Güncelleme: 21:27
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TFF, Süper Lig'in yeni yayıncısını resmen açıkladı. beIN Sports 3 yıllığına yeniden Trendyol Süper Lig'in ve TFF 1. Lig'in yayıncı kuruluşu oldu.

İHALEYE İKİ FİRMA KATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu 29 Şubat'ta toplanmıştı. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports yer almıştı.

BEKLENEN TEKLİF GELMEDİ, İHALE İPTAL EDİLDİ

Mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 Milyon Euro'da kaldı. Edinilen bilgiye göre; TFF, beIN'den yıllık 185 milyon Euro'ya çıkmalarını istedi, dolar bazında bunun adı 200 milyon Dolar olarak konuldu. Bu teklif beİN tarafından kabul görmedi. TFF, Saran grubundan ise yıllık 150 milyon euroyu peşin istedi. Bu da kabul görmeyince ihale iptal oldu.

TFF, İPTALLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir. Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin en geç 01.03.2024 saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeleri kamuoyunun bilgilerine duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir.

Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00 USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır."

TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile anlaşmaya vardı
TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali Arslan: Kirli oyunlar dönüyor,yokmu araştırma kurumu,bu işte kesin bir iş var. 21 1 Yanıtla
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