 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için ihale sürecini başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için ihale sürecini başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarının 3 sezonluk yayın hakları için ihale dökümanlarını alma sürecinin başladığını duyurdu. İhaleye katılabilecek olan şirketler ve kurumlar belirli bir bedel ödeyerek ihale dokümanlarını satın alabilecekler.

TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için ihale sürecini başlattı
03.01.2024 - 17:31,
Abone Ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarının 3 sezonluk yayın hakları için ihale dökümanlarını alma sürecinin başladığını açıkladı.

TFF, yayın ihalesiyle ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnameler'e uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacaktır. Yayın ihalesinin "İhale Genel Şartnamesi" ve her bir pakete ait "Özel Şartnameler" ile eklerini satın alma süreci başlamıştır.

Yayın ihalesine katılabilecek olan sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ve ortak girişimler/iş ortaklıkları; İhale Genel Şartnamesi ile birlikte Paket A, Paket B, Paket C, Paket D ve Paket E Özel Şartnamelerini ve eklerini içeren ihale dokümanlarını, satış bedeli olan 300.000 TL'yi TFF'nin Denizbank A.Ş. TR41 0013 4000 0600 1423 8000 01 IBAN numaralı banka hesabına ödeyerek 26.01.2024 günü saat 17.00'ye kadar, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/ İstanbul adresinde mukim TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden çalışma saatleri içerisinde yetkili kişilerce elden teslim alabilirler. Teklif vermek için son tarih 14.02.2024 Çarşamba günü saat 14.00 olup, verilen teklifler Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'nca oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

İhale Komisyonu, ilk teklifleri değerlendirdikten sonra isteklilerin hepsinden veya bir kısmından yeni teklif isteyebilir. İhale Komisyonunun vereceği makul süre içerisinde ilgili kişilerden yeni tekliflerini sunmaları istenir. İhale komisyonu gerek gördüğü kadar yeni teklif alabilir. Yeni teklifler İhale Genel Şartnamesi'nde belirtilen usul ile sunulur.

TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devrine ilişkin ihalenin 29.02.2024 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı gibi tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte serbesttir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için ihale sürecini başlattı - Son Dakika


17:53
Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13
Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46
Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı

Son Dakika
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13 Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46 Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49 Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:42 Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 18:08:53. #1.12#
SON DAKİKA: TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için ihale sürecini başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement