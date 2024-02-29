Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesini iptal etti - Son Dakika
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Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesini iptal etti

Türkiye Futbol Federasyonu, verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması nedeniyle Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul merkezli olan bu karar, futbol camiasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

29.02.2024 17:16  Güncelleme: 17:18
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Türkiye Futbol Federasyonu, verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesinin iptal edildiğini duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesini iptal etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesini iptal etti - Son Dakika
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