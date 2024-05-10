TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbulspor'un itirazlarını reddetti - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbulspor'un itirazlarını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbulspor\'un itirazlarını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbulspor'un yaptığı itirazları reddetti. Beşiktaş'ın Al Musrati için yaptığı itiraz sonucunda 2 resmi müsabakadan men cezası onaylandı. Fenerbahçe'nin blok cezaları ve çocuk sayısı nedeniyle verilen cezaların itirazları da reddedildi. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na verilen hak mahrumiyeti ve para cezası da onaylandı.

10.05.2024 20:49
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu; Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbulspor'un itirazlarını reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada kurul, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Al Musrati için yapılan itirazının incelendiğini, ceza tayini bakımından bir isabetsizlik olmadığını belirterek 2 resmi müsabakadan men cezasının onandığını duyurdu.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin blok cezalarının yanı sıra seremoniye hakem ve futbolcu sayısından fazla çocuk alınması sebebiyle verilen 112 bin liralık cezaya yaptığı itirazların da reddedildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 400 bin liralık para cezasının da onandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbulspor'un itirazlarını reddetti - Son Dakika

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