TFF Tahkim Kurulu, Ceccherini'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Federico Ceccherini'nin 3 maçlık cezasını onadı.
TFF'nin açıklamasına göre kurul, kırmızı-siyahlı kulübün Ceccherini'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.
Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin afet durumlarında arama-kurtarma faaliyetlerine destek veren köpeği 'Zeyna', İstanbul'da düzenlenen yarışmada en yüksek puanı alarak birinci oldu. Başkan Çerçioğlu, Zeyna'nın başarılarından gurur duyduklarını belirtti.
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