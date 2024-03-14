TFF Tahkim Kurulu, Ceccherini'nin cezasını onadı - Son Dakika
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Spor

TFF Tahkim Kurulu, Ceccherini'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Federico Ceccherini'nin 3 maçlık cezasını onadı. Kurul, Ceccherini'ye verilen müsabakadan men ve para cezasına yapılan itirazı reddederek PFDK'nin kararını onayladı.

14.03.2024 17:13
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Federico Ceccherini'nin 3 maçlık cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, kırmızı-siyahlı kulübün Ceccherini'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.

Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Ceccherini'nin cezasını onadı - Son Dakika

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