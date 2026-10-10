TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de Kuyt'a kartını asmadığı için 50 bin TL cezayı onadı - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de Kuyt'a kartını asmadığı için 50 bin TL cezayı onadı

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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe\'de Kuyt\'a kartını asmadığı için 50 bin TL cezayı onadı
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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt'a akreditasyon kartını görünür şekilde asmaması nedeniyle kesilen 50 bin TL para cezasını onadı. Kurul, cezada hukuki niteleme ve tayin bakımından isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt'a verilen 50 bin TL para cezasının onandığını duyurdu.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen para cezaları için kulüplerin itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. Fenerbahçe Kulübü'nün ve antrenörü Dirk Kuyt'un PFDK kararlarına itirazı sonrası yapılan müzakerede şu kararlar alındığı belirtildi:

"Fenerbahçe'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Antrenörü Dirk Kuyt'un akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuFenerbahçeDirk KuytSporSon Dakika

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SON DAKİKA: TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de Kuyt'a kartını asmadığı için 50 bin TL cezayı onadı - Son Dakika
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