TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçe'ye Cezayı Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne verilen toplam 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onadı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından çeşitli gerekçelerle Fenerbahçe Kulübüne verilen toplam 1 milyon 311 bin liralık para cezasını onadığı belirtildi.
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