TFF Tahkim Kurulu İki Kulübün Ceza İtirazlarını Kaldırdı - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu İki Kulübün Ceza İtirazlarını Kaldırdı

Gaziantep FK ve Adana Demirspor'un başkanlarının cezaları TFF tarafından kaldırıldı, dosyalar yeniden incelenecek.

15.11.2024 23:47
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile 2 kulübün başkanlarının cezalarını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor maçında sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ile 200 bin lira para cezasına çarptırılan başkan Memik Yılmaz'ın itirazının incelendiği belirtildi.

Eksik inceleme gerekçesiyle Memik Yılmaz'ın cezasının kaldırıldığı ve ikili yargılama sisteme gereğince dosyanın yeniden görüşülmek ve karar verilmek üzere PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Söz konusu müsabakada aynı sebeple Gaziantep FK'ye verilen 1 milyon 800 bin lira para cezasının da kaldırıldığı ve dosyanın yeniden incelenmesi için disiplin kuruluna iletildiği kaydedildi.

Adana Demirspor'un ve başkanı Bedirhan Durak'ın cezaları da kaldırıldı

TFF Tahkim Kurulu, Adana Demirspor'a ve kulüp başkanı Bedirhan Durak'a verilen cezaları da kaldırdı.

Mavi-lacivertlilere Net Global Sivasspor ile yapılan müsabakada sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle verilen 1 milyon 800 bin lira para cezasının kaldırıldığı ve dosyanın yeniden görüşülmek üzere PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak'a da söz konusu maçta aynı sebeple verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira para cezasının da kaldırılarak, dosyanın yeniden incelenmesi için disiplin kuruluna iletildiği aktarıldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 465 bin lira para cezasının 350 bin liraya indirildiği ifade edildi.

Beşiktaş Kulübünün görevlisi Sezgin Gülnar'a da basın mensubuna yönelik saldırısı sebebiyle verilen 120 gün hak mahrumiyeti cezasının 90 gün olarak değiştirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu İki Kulübün Ceza İtirazlarını Kaldırdı - Son Dakika

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