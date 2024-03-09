TFF, Tahsin Kaya'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Türk Milli Sporcuları Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Fransa'da düzenlenen Para Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, bir gümüş madalya ile başarılı bir performans sergiledi. Elke Lale Van Achterberg epe B kategorisinde gümüş madalya kazanırken, diğer milli sporcular da iyi bir performans gösterdi.