TFF Temsilci Semineri Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2026-2027 sezon başı temsilci seminerlerinin ortak açılış töreni gerçekleştirildi.

TFF'nin açıklamasına göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Örnek de katıldı.

Törende konuşan Hacıosmanoğlu, temsilcilerin yalnızca müsabakaların işleyişini takip eden görevliler değil, organizasyon disiplinini sağlayan, düzeni koruyan ve federasyonun kurumsal itibarını sahada temsil eden en önemli unsurlardan olduğunu hatırlatarak "Futbol yalnızca yeşil sahalarda oynanan 90 dakikalık bir oyun değildir. Milyonları ortak bir heyecanda buluşturan, güçlü sosyal ve kültürel etkiler oluşturan ve aynı zamanda büyük bir ekonomik değer üreten küresel bir organizasyondur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda bugün Avrupa'nın en modern ve en donanımlı stadyumlarına sahip ülkelerden biriyiz. Bizlere düşen temel görev, bu güçlü altyapıyı güven, adalet, disiplin ve yüksek organizasyon kalitesiyle taçlandırmak, taraftarlarımızın müsabakaları güvenli ve huzurlu bir ortamda takip etmelerini sağlamak ve Türk futbolunun marka değerini daha da yükseltmektir. Bu noktada siz değerli temsilcilerimizin üstlendiği sorumluluk son derece büyüktür." ifadelerini kullandı.

Türk temsilcilerinin uluslararası organizasyonlarda daha fazla görev alabilmesine yönelik atılan adımlara da değinen Hacıosmanoğlu, "UEFA ve FIFA organizasyonlarında daha fazla temsilcimizin yer almasının önünü açmak için gerekli talimat değişikliklerini gerçekleştirdik. Çünkü inanıyoruz ki Türk temsilcilerinin görev yaptığı her platformda disiplin, liyakat, tarafsızlık ve güven anlayışı en güçlü şekilde temsil edilmektedir." diye konuştu.

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Bural ise geçen sezon yürütülen çalışmalara ilişkin, "2025-2026 futbol sezonunda profesyonel liglerde oynanan 2 bin 524 müsabakada toplam 5 bin 360 temsilci görevlendirmesi yapılmıştır. Görevlendirilen temsilcilerimiz, adil, tarafsız ve önleyici bir yaklaşımla müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında stadyumlarda gerekli denetimleri gerçekleştirerek organizasyonların ilgili statü ve talimatlara uygun şekilde yürütülmesini temin etmiştir. Temsilciler Kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve TFF Teknoloji Direktörlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen yaka kamerası uygulamasının caydırıcı bir etki oluşturduğu görülmüştür. Seyirci sayısının yaklaşık yüzde 6 arttığı Süper Lig'de, T alanı, soyunma odaları ve koridorlarda yaşanan olay ve ihlallerde yüzde 55 oranında azalma tespit edilmiştir. Ayrıca 1. Lig'de seyirci olayları yüzde 14, takım olayları ise yüzde 48 azalmıştır. 2. ve 3. Lig'de de takım olaylarında düşüş yaşanmıştır. Üst lig müsabakalarında, ilgili kurum görevlilerinin yer aldığı CCTV odasında bir temsilcimiz görevlendirilmiştir. Temsilcimiz, diğer görevlilerle koordinasyon içerisinde çalışarak müsabakanın tüm süreçlerinde olaylara büyük ölçüde hakimiyet sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Özellikle usulsüz seyirci girişlerinin önlenmesi ve merdiven boşluklarının boş bırakılması konusunda önemli ilerleme kaydedilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yaş haddini doldurmaları nedeniyle temsilcilik görevleri sona eren üst klasman temsilcilerinden Nevzat Süzen, Zeki Uzun ve Rıfat Yerlikaya ile klasman temsilcilerinden Mehmet Altındağ, Aydın Balkanlı ve Yalçın Gül'e Türk futboluna hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi. Hacıosmanoğlu ve Bural, görev süreleri sona eren temsilcilere plaket ve A Milli Futbol Takımı forması verdi.

Üst klasman temsilcileri (ÜKT) ile federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcilerine (FGAT) yönelik seminer; eğitim, değerlendirme ve sınav oturumlarıyla tamamlandı. Programın devamında klasman temsilcileri ile yeni klasman temsilcilerine yönelik seminer başladı.

Yarın tamamlanacak seminerde ayrıca 2025-2026 futbol sezonundaki veriler ışığında Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK ve Ankara Demirspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri, Nesine 3. Lig 2. Grup'ta ise Kahramanmaraşspor'un en az disiplin ihlalinde bulunan kulüpler olduğu açıklandı.