TFF, Trabzonspor Başkanı Doğan'a bahis nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti verdi

TFF, Trabzonspor Başkanı Doğan'a bahis nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a bahis eylemi gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu. Böylece Doğan, TFF tarafından 45 gün süreyle hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmış oldu.
TFF, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
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