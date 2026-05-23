TFF, Trabzonspor'u Tebrik Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Trabzonspor'u, yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan final müsabakasında rakibi Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 64. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'u kutlar; başarılarından ötürü Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Trabzonspor camiasını tebrik ederiz.

Finale kadar yükselme başarısı gösteren TÜMOSAN Konyaspor'u da turnuva boyunca sergiledikleri performanstan dolayı kutlarız." - İSTANBUL