TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

04.04.2022 15:03

- TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti.

- TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.

1 Haziran 2019'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Nihat Özdemir'in görev süresi Haziran 2023'te doluyordu. Şubat ayında yapılması planlanan naklen yayın ihalesinin bir sonuca ulaşamaması ve hakemlerle ilgili yaşanan gelişmeler son dönemde federasyonun tartışılmasına neden olmuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

YORUMLAR
500
(Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2) (Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2) Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Elon Musk Twitter'ın en büyük hissedarı oldu
15:20 Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
15:05 DSÖ dünya nüfusunun neredeyse tamamının sağlıksız hava soluduğunu açıkladı
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:52:27. #1.11#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement