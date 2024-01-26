TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları Projesi U15 hazırlık kampı başladı

Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun beraber hayata geçirdiği TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları Projesi'nin U15 hazırlık kampı başladı. U15 Kız Milli Takım futbolcu havuzunu geliştirmek, kız çocuklarına 'fırsat eşitliği' sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için tasarlanan projeye başvuran 809 futbolcu adayı arasından seçilen 33 yıldız adayı TFF Riva Tesisleri'ndeki kampa girdi.

Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun birlikte hayata geçirdiği "TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları" projesinde ikinci aşamaya geçildi. Seçilen 33 yıldız futbolcu adayının katıldığı U15 hazırlık kampı başladı.

2009-2010-2011 doğumlu kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak, yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için oluşturulan projede 25 Ocak'ta TFF Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nde başlayan kamp 30 Ocak'ta tamamlanacak.

Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen hareketleri yaparak videoya çeken katılımcılar arasından seçilen yıldız adayları, Riva'da gerçekleştirilecek kampta, futbolun yanı sıra eğitim ve etkinliklere katılacak.

Necla Güngör Kıragası: "Onların potansiyellerini keşfetmeleri için elimizden geleni yapacağız"

Geleceğin yıldız adaylarıyla buluştukları için çok mutlu olduklarını belirten A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Bu proje için yola çıktığımızda hem başvurular hem de bu kamp için çok heyecanlıydık. Ne mutlu bize ki ilk yılında projemize 809 kızımız başvurdu. Biz de bu başvurular arasından çok zorlanarak 33 yıldız adayını belirledik. Şimdi onlarla 6 gün boyunca bir arada olacağız. Onların potansiyellerini keşfetmeleri için elimizden geleni yapacağız. Herkese başarılı ve eğlenceli bir kamp diliyorum" dedi.

Mehmet Uçan: "Onların yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için biz de hayal kurduk"

Kampa katılacak 33 futbolcu adayıyla buluştukları için heyecanlı olduklarını belirten Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan ise, "TFF'yle birlikte geçmişten bugüne birçok alt yapı projesini hayata geçirdik. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Futbol Köyleri'ydi. TFF'yle birlikte 9 yılda, 25 ilde 65 futbol köyü düzenledik. Bu mirasımızın bize verdiği güçle, kız çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmak, onların yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için biz de bir hayal kurduk. Projenin başladığı 6 Kasım'la birlikte bu hayalimiz gerçeğe dönüşmeye başladı. U15 hazırlık kampıyla birlikte yeni bir aşamaya geçtik. Geleceğin yıldız adaylarıyla buluştuğumuz, onların kariyer yolculuklarının başında onlarla birlikte yürüyebildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

U15 hazırlık kampına katılanlar isimler şöyle:

Asya Denkçioğlu - Kocaeli

Ayşe Ceylin Coşgun - Antalya

Ayşenaz Gürbüz - İstanbul

Azra Nur Ünlütürk - Sinop

Bahar Turan - Ordu

Bediz Lostuvalı - İstanbul

Ceylin Arıkan - Ordu

Ceylin Öztürk - Ankara

Duygu Parlakgün - Hatay

Elif Berra Çıkrık - Bursa

Elif Nisa Akşahin - İstanbul

Feyza Gezgin - Bolu

Gökçe Özdemir - Samsun

Gözde Hayır - İstanbul

Gülnur Kaplan - Denizli

Gülşah Demirel - Ankara

Hayat Deren Kusun - Ankara

İlknur Naz Uyanık - Tokat

Julia Leyla Aksu - İstanbul

Kadriye Merve Uslu - Manisa

Kerime Kamışlı - Kocaeli

Merve Öçal - Denizli

Miray Özbek - Diyarbakır

Nehir Hasbek - Mersin

Nehir Sezer - Samsun

Pınar Sahra Semizoğlu - Kocaeli

Rojda Kaya - Şırnak

Rojin Beştaş - Siirt

Şeyma Şimşek - Gaziantep

Tuana Şahin - Adana

Yağmur Sarıca - Manisa

Yasemin Gür - Samsun

Yeliz Tuana Özocak - İstanbul - İSTANBUL