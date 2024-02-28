TFF, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasını açıkladı

TFF, VAR\'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa\'nın istifasını açıkladı

TFF, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı.

28.02.2024 10:20  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Tolga Özkalfa, Cem Satman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 11:18:32. #1.11#
SON DAKİKA: TFF, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement